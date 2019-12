Milan Club Gattuso, il presidente: "Ad agosto per Rino era impensabile approdare al Napoli. Il 19 aprile saremo al San Paolo" [ESCLUSIVA]

Esonerato Carlo Ancelotti, De Laurentiis ha scelto Gennaro Gattuso. L'allievo supera il maestro, per il momento. L'ex allenatore del Milan è pronto per una nuova sfida in una piazza importante come quella partenopea. L'obiettivo è quello di mettersi in carreggiata in campionato e non sfigurare agli ottavi di finale di Champions League.

Milan Club Rino Gattuso, parla il presidente

Gennaro Gattuso è nato a Corigliano Calabro, una città che non ha mai dimenticato i tanti successi dell'ex centrocampista. Tino Marino è il presidente del Milan Club Rino Gattuso ed è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per commentare l'approdo di Gattuso al Napoli.

Gattuso nuovo allenatore del Napoli, quale è stata la tua reazione?

"Eravamo in attesa di conoscere la nuova destinazione di Rino sin da questa estate, da quando è sceso a godersi qualche giorno di ferie in famiglia nella sua Schiavonea. Nonostante qualche settimana in più del previsto, è arrivata una bella notizia. Una grande città, una grande piazza, un importante palcoscenico: tutto questo nella più grande città del sud e nella squadra di Serie A a noi più vicina. Siamo felicissimi".

Ancelotti esonerato, subentra Gattuso. L'allievo supera il maestro? Che effetto ti fa da tifoso del Milan?

"È molto particolare per noi quello che è avvenuto sulla panchina del Napoli in questi giorni. Due grandi uomini che hanno scritto la storia rossonera si sono avvicendati sulla panchina della più importante squadra del nostro amato Sud. Non possiamo che cogliere l'occasione per rivolgere ad entrambi un caloroso in bocca al lupo per il loro futuro".

Rino Gattuso al Club Milan Rino Gattuso

Arriva a Napoli, una squadra che in campionato non ha dato il meglio di sé ma in Champions è riuscita ad approdare agli ottavi. Riuscirà a far bene?

"Da qualche anno a Napoli le ambizioni sono molto più alte. Nonostante gli importanti investimenti della società, i risultati sono stati inferiori alle attese. È una situazione delicata a cui, siamo certi, solo un uomo di carattere e gran cuore come Rino può fare fronte".

Gattuso è un allenatore giovane, può ripartire da Napoli per diventare un vincente proprio come il suo maestro Ancelotti?

"Proprio come detto prima, Napoli è una piazza importante e di grandi palcoscenici. Siamo certi che sia una grande occasione e possa rappresentare un trampolino di lancio proprio viste tutte le caratteristiche (rosa, società, staff, tifosi, calore della città, ecc)".

Corigliano Calabro è la sua città natale, non poteva mancare un club Milan dedicato a lui. Da come si evince dalla foto sulla pagina Facebook, avete incontrato Gattuso il 20 agosto. Può raccontarci qualche aneddoto su di lui?

"Il 20 agosto il Milan Club Corigliano ha realizzato un sogno nonchè un obiettivo: incontrare il nostro idolo e concittadino proprio nel club a lui intitolato. Abbiamo chiacchierato tanto...di passato, presente e del futuro. Rino come sempre è stato molto cordiale e disponibile con tutti. E ci ha invitati a Milano...non aspettandosi che si sarebbe avvicinato tanto".

Sarai al San Paolo per vedere il Napoli di Gattuso da vicino?

"Sin dal primo momento in cui si è diffusa la voce di Rino al Napoli, abbiamo controllato il calendario di Serie A. Il 19 aprile saremo a Napoli a tifare per il Milan ma con un occhio e un po' di cuore anche sulla panchina azzurra".

di Simone Scala

