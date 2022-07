Mertens trasloca da Palazzo Donn'Anna? Ecco la situazione a casa del belga | ESCLUSIVA

Dries Mertens sarà ancora un giocatore del Napoli nella stagione 2022-2023? La situazione è ancora tutta da definire, a maggior ragione dopo le parole di queste ultime 24 ore provenienti da Dimaro, con Giuntoli ed Edo De Laurentiis che hanno di fatto rispedito la palla al bomber belga, fermo all'offerta di 2.5 milioni di euro netti a stagione formulata dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

Mertens trasloca da Napoli? La situazione a Palazzo Donn'Anna

Nelle ultime settimane alcuni rumors in città davano il belga già pronto a lasciare Napoli e la sua casa a Palazzo Donn'Anna, voci però che non trovano conferma. Anzi, secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24.it, la situazione a casa di Mertens è immutata e ferma di fatto a fine maggio, subito dopo Spezia-Napoli quando il giocatore è partito per il ritiro col Belgio e sua moglie Kat e il piccolo Ciro Romeo sono partiti direzione terra fiamminga. Nessun trasloco effettuato o in atto.



Inoltre come è possibile vedere dalle immagini girate quest'oggi a via Posillipo da Caravaggiomedia, la situazione sul terrazzo di casa Mertens è immutata rispetto al solito. Al momento il belga e la sua famiglia sono di nuovo in Belgio, dopo essere partiti settimana scorsa per Formentera e aver trascorso ancora qualche giorno di vacanza al mare. Che i prossimi siano giorni utili per tornare in Italia? Seguiranno aggiornamenti.

