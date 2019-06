Manolas torna in Grecia dopo la firma col Napoli, ha lasciato Montecarlo con volo privato: il racconto della due giorni che l'ha reso azzurro [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli, Kostas Manolas è un nuovo giocatore del Napoli. L'annuncio è arrivato in serata per mano della AS Roma, che con un comunicato ufficiale sul proprio sito internet ha annunciato la cessione del greco agli azzurri. Questo appena passato è stato il week end della svolta e dell'accelerata decisiva nella trattativa per portare il difensore al Napoli, che ormai da settimane era sulle tracce del giocatore classe 1991. Nella settimana appena conclusasi, Manolas è rimasto fino a venerdì sera a Naxos, sua città natale, insieme alla sua famiglia e ad alcuni amici d'infanzia. Vi abbiamo raccontato in esclusiva come il giocatore si sia allenatosul campo della sua squadra d'infanzia, il Pannaxiakos, per iniziare a mettersi in forma in vista dell'inizio della prossima stagione e nonostante fosse ancora in vacanza.

Ufficiale Manolas al Napoli, la svolta nel week end

Comunicato As: Manolas ceduto alla Ssc Napoli

Il difensore greco sarebbe dovuto rimanere a Naxos anche nel week end, complice l'inaugurazione di una nuova luxury suite che il giocatore ha creato insieme a sua moglie e altro soci, ma la trattativa con il Napoli ha subito l'accelerata decisiva che ha costretto di fatto Manolas ha volare subito a Montecarlo. Con lui due suoi fidati amici che gli hanno fatto compagnia sia nel viaggio che durante tutta la trattativa a Montecarlo con Raiola e Giuntoli. Il difensore, dicevamo, è partito venerdì sera intorno alle ore 19:30 con un elicottero da Naxos (clicca sulla prima foto in allegato per vedere l'immagine) per andare poi a prendere un jet privato insieme ai suoi due amici. L'arrivo in Costa Azzurra in tarda serata che ha permesso così a Manolas di poter sedere al tavolo delle trattative con il Napoli e con Raiola già da sabato. Oggi la fumata bianca decisiva nel tardo pomeriggio, con il giocatore che ha firmato tutti i contratti necessari dopo aver limato i vari dettagli burocratici lasciando poi Montecarlo alle ore 20:35, sempre con un jet privato facendo ritorno in Grecia (clicca sulla seconda foto in allegato per vedere l'immagine).

