Luigi Sepe chiama Demme: "Sarebbe un onore averlo a Salerno!" | VIDEO CN24

Luigi Sepe, portiere della Salernitana ed ex calciatore del Napoli, è tra i protagonisti degli Italian Sport Award, il festival del calcio italiano. Noi di CalcioNapoli24 lo abbiamo intervistato a margine dell'evento, per chiedergli di Diego Demme, il centrocampista tedesco del Napoli nelle mire della Salernitana.

Gli hai già mandato un messaggio? "No, purtroppo non ho il numero perché non abbiamo giocato insieme (ride ndr.). Sarebbe un onore per noi avere un giocatore della sua importanza, però sono cose che riguardano le due società, quindi noi pensiamo a noi. A Napoli ho ancora degli amici, come Mario Rui, Zielinski, Meret, ma sono anche in contatto con fisioterapisti e magazzinieri, siamo cresciuti insieme, quindi ci teniamo in contatto perché siamo amici da tantissimi anni".

Infine, sulla corsa scudetto in Serie A: "Il Napoli ha un vantaggio importantissimo di 8 punti, ma il campionato è lungo, mancano ancora tante partite e bisogna continuare su questa squadra".