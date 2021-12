L'assessore Ferrante a CN24: "Il Maradona non è in vendita! Inserito come cedibile solo per un escamotage"

Napoli Calcio - Emanuela Ferrante, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Tv:

“Stadio Maradona in vendita? Possiamo stare tutti tranquillI: il fatto che sia iscritto tra i beni potenzialmente in vendita è solo perché ha un valore importante. Poiché in passato il Comune aveva difficoltà nel chiudere bilanci, è stata una mossa per avere un presumibile attivo maggiore. Come lo stadio c’è l’ippodromo ma non credo che l’obiettivo sia quello di vendere immobili di maggior prestigio. Piuttosto ci saranno ragionamenti differenti in merito a una gestione magari più efficace per queste sedi.

Sono artifici contabili ma evidentemente legittimi e legali, non credo che sia questo il problema. Oggi non c’è l’intenzione di vendere lo stadio Maradona. Chiacchierata con De Laurentiis? E’ una delega del sindaco, già oggi ho ecceduto con queste dichiarazioni. La gestione dell’impianto di Fuorigrotta appartiene al sindaco. Io sono chiaramente coinvolta e informata, ma non me ne occupo direttamente. Detto questo, stiamo valutando delle concessioni di alcune strutture. Ma non sono progetti a brevissimo tempo”.