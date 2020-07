Karnezis, l'agente: "Affare chiuso con il Lille, nelle prossime 48 ore definiamo il trasferimento" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Orestis Karnezis dice addio al Napoli. E' ormai cosa fatta il passaggio del portiere greco al Lille. Il trasferimento dell'ex Udinese nel club francese sarà inserito nella trattativa per portare Osimhen al Napoli. La redazione di CalcioNapoli24.it ha contattato in esclusiva l'agente del portiere, Vassilis Panagiotakis, per saperne di più in merito a questa trattativa.

Karnezis

Calciomercato Napoli: Karnezis al Lille

Ecco le sue parole:

"L'affare con il Lille è chiuso, tra domani e dopo domani mi vedrò con il club francese per sistemare gli ultimi dettagli. Si può dire che l'affare è in dirittura d'arrivo".