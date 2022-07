Inler a CalcioNapoli24: "La presentazione con la maschera da leone? De Laurentiis la prese da Lavezzi..." | VIDEO

Lunga intervista ai microfoni di CalcioNapoli24 dell’ex centrocampista del Napoli Gokhan Inler, attualmente in forza ai turchi dell’Adana Demirspor, prima avversaria del Napoli domani alle 20.30.

In un passaggio l’ex Napoli ricorda la sua presentazione con tanto di maschera da leone indossata con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

La presentazione con la maschera da leone rimane nella storia…

“Ero a Castel Volturno per le visite mediche, il presidente pensava a cosa poter fare per presentarmi. Vide una maschera che era di Lavezzi, me la regalò e pensò che fosse una bella idea per presentare me e la maglia”