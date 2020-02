Incocciati a CN24: "Gattuso e Sarri diversi. Il calendario potrebbe aiutare il Napoli"

Giuseppe Incocciati, ex attaccante di Napoli e Milan, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv:

“I cali di condizione sono dovuti a diversi aspetti come quello psicofisico, ma l’importante è che si riesca a trovare la chiave per riprodurre positività. Il Napoli, sotto l’aspetto della freschezza mentale, sembra una squadra ritrovata. La squadra appare più brillante, i risultati aiutano molto. Ieri il risultato sembrava essersi compromesso, poi il Napoli ha reagito positivamente ed ha voluto a tutti i costi ai tre punti. Ho visto anche una buona organizzazione di gioco, si può tornare a puntare l’Europa. I prossimi impegni del Napoli sono abbastanza semplici, è un periodo buono e speriamo che il fattore nervoso aiuti la squadra ad affrontare nel migliore dei modi le prossime partite. Fino all’incontro con l’Atalanta son tutte gare alla portata del Napoli. Bisogna togliersi dalla testa di poter vedere il Napoli di Sarri in quello di Gattuso. Sono due idee di gioco diverse, Sarri arriva in porta attraverso il palleggio insistito”.