Igor, l'agente: "Napoli? Ancelotti aveva già dato l'ok, ne parlammo con Giuntoli! Everton? Ho sentito qualche cosa sull'asse Napoli-Gremio..." [ESCLUSIVA]

Marcelo Mascagni, agente di Igor, difensore della Fiorentina, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Igor ed il Napoli? Lo scorso dicembre era molto vicino, c’era stata l’approvazione dell’ex tecnico Carlo Ancelotti: venimmo in Italia per trovarlo, incontrammo il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli per parlare della possibilità di un trasferimento ma poi ci fu il cambio con Gattuso.

Giuntoli fu molto gentile con noi e ci disse che gli piaceva molto Igor: non era una priorità in quel momento, lo era il recupero dei risultati sul campo, ma c’era la possibilità di acquistarlo magari in estate. Poi arrivò la Fiorentina e lo acquistò a gennaio: non volevamo restare altri sei mesi alla SPAL, era rischioso, e perciò accettammo l’offerta della Fiorentina.

Alla SPAL avemmo già Everton Luiz, la società è molto familiare ed accogliente e fu così anche con Igor: era una chance interessante per giocare e sviluppare il suo talento, poi nel giro di un anno sono cambiati tanti giocatori e le cose non sono andate per il verso giusto. È stata una annata storta, ho notato un ottimo gioco lo scorso anno e quest’anno pur giocando bene non sono arrivati i risultati positivi. A dicembre l’atmosfera era diventata pesante.

Il futuro? Nel calcio non si sa mai, l’idea nostra è di tenere Igor alla Fiorentina e di vederlo magari con una maglia da titolare. Quest’anno ha giocato bene contro Juventus e Fiorentina, ha fiducia nei suoi mezzi e e speriamo possa avere un numero ancora maggiore di chance: speriamo sia titolare, e poi chissà cosa potrà accadere. Magari giocando bene per la Fiorentina potranno arrivare interessamenti anche da altri club.

Everton del Gremio? Io credo sia pronto per il salto in Europa, mi piace il modo in cui gioca anche in Nazionale: ha una bella personalità, credo che già sarebbe dovuto essere in Europa, il suo stile di gioco sarebbe interessante per l’Italia e forse Napoli sarebbe la scelta giusta per lui.

Rumors su di lui? Un po’ di tempo fa, non di recente: 15-20 giorni ho saputo dell’interesse del Napoli e sapevo stessero discutendo con il Gremio, ma le cose non si sono approfondite”