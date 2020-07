Giovani talenti nel mondo, parla il brasiliano Renan: "Mi ispiro a Sergio Ramos, ma a FIFA prendo sempre Koulibaly. Mi piacerebbe giocare in Italia. Su Everton al Napoli..." [VIDEO ESCLUSIVA]

Per la rubrica 'Giovani talenti nel mondo', quest'oggi ci siamo concentrati su un classe 2004, difensore centrale del Santo Andrè, (Serie B brasiliana), brasiliano e dall'ottimo potenziale. Chi è Renan Carrasco Veltri? Ne abbiamo parlato, in esclusiva, con lui e il padre Claudio con l'aiuto della traduttrice Paula Magalhães.

Claudio, i napoletani vi sono vicini per questa grave emergenza che state affrontando. Come ha reagito il calcio brasiliano alla pandemia da Covid19? «Qui è tutto fermo tranne il campionato statale di Rio de Janeiro ma che comunque va a fasi alterne a causa dei contagi. È davvero una situazione terribile».

Si è parlato di Everton del Gremio tra gli obiettivi di mercato del Napoli: lo vedi adatto al team partenopeo? « "Cebolinha" è un grandissimo attaccante, credo che sarebbe adatto a qualsiasi squadra, è davvero molto forte».

Osservando i calciatori nati nel 2004 da inserire nella rubrica "Giovani talenti nel mondo", mi sono imbattuto in un video di un ragazzo brasiliano che ricorda Lucio, grande centrale tuo connazionale che ha militato all'Inter. Ovviamente parlo di tuo figlio Renan. «Sì - e sorride - Renan è completo, è mancino, sa impostare l'azione, ha un buon fisico e sa scegliere bene il tempo dell'intervento».

Il cognome Veltri fa pensare ad origini italiane... «Si, mio padre, il nonno di Renan, ha origini calabresi ma anche da parte di mia moglie abbiamo origini italiane».

Renan, tu cosa ne pensi del paragone con Lucio? «Beh sono contento, è stato un gran giocatore».

Ci sono altri difensori a cui ti ispiri? «Sergio Ramos è il calciatore con lo stile di gioco che a me piace».

Nel Napoli abbiamo Kalidou Koulibaly, uno fra i tre centrali piu forti al mondo. Lo conosci? «Sì lo conosco, ma non l'ho visto giocare molte volte. Lo prendo sempre a Fifa però, nel gioco è fortissimo».

Ti piacerebbe giocare in Italia? « Mi piacerebbe e in questo momento il mio desiderio è di trovare buone strutture di allenamento, visto che ormai è qualche mese che mi sto allenando in casa".

Ed Everton " Cebolinha" sarebbe adatto al Napoli? «Si sicuramente, è un grandissimo attaccante, sarebbe un grande acquisto».

