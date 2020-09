Gaetano, fase di stallo tra il Napoli e la Cremonese: il club azzurro vuole prima rinnovargli il contratto [ESCLUSIVA]

Sembrava roba di ore il suo ritorno in terra lombarda, sponda Cremona. Eppure Gianluca Gaetano è ancora a Napoli, pronto ad aggregarsi al gruppo allenato da Gattuso che domani si ritroverà a Castel Volturno. Dopo il ritiro svolto a Castel di Sangro, il centrocampista del Napoli si aspettava la cessione, in prestito, alla Cremonese che sta facendo di tutto pur di riaverlo.

Il tecnico dei grigiorossi, Pierpaolo Bisoli, ha dichiarato che sente il ragazzo tutti i giorni e che lui non vede l'ora di tornare alla Cremonese. Però al momento tutto tace. Tace perchè, secondo quanto riportato in esclusiva da CalcioNapoli24.it, il Napoli, prima di rigirarlo in prestito, vuole rinnovargli il contratto di un altro anno alle proprie condizioni.

Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli.

Al momento c'è una fase di stallo, la Cremonese resta la piazza più accreditata a poter prendere in prestito il calciatore, ma il Napoli vuole prima il rinnovo. Prima il rinnovo e poi si riparte.

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

