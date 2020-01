Gaetano, pressing costante del DS della Cremonese: si valutano le offerte per il prestito, piace a Rastelli [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Con l'arrivo in azzurro di Diego Demme prima e Stanislav Lobotka poi, può arrivare il via libera della SSC Napoli alla cessione in prestito di Gianluca Gaetano. Il talento azzurro infatti cerca spazio in questi sei mesi in una realtà importante, ma dove possa trovare minutaggio, fiducia e buona continuità.

Calciomercato Napoli, offerte per Gaetano in prestito: pressing della Cremonese

Secondo quanto raccolto dall redazione di CalcioNapoli24 in esclusiva, arrivano conferme sull'interesse forte della Cremonese per Gianluca Gaetano. Sulla panchina del club adesso c'è Rastelli, piace nonostante il cambio tecnico (è stato esonerato infatti l'ex allenatore Baroni). La prossima settimana il Napoli e l'entourage del ragazzo faranno una prima scrematura di tutte le proposte per Gianluca Gaetano, intanto il direttore sportivo della Cremonese è in pressing costante su Cristiano Giuntoli per assicurarsi il talento del Napoli.

di Bruno Galvan

Gianluca Gaetano e Dries Mertens

