Everton, Jacomuzzi a CN24: "Con questi calciatori il Napoli non può lottare con Inter e Juve. Allan e Lozano da noi? Non lo so, date tempo al messicano"

Ultimissime calcio Napoli - A CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, osservatore dell’Everton. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Mi piace questo Napoli, dà possibilità a diversi calciatori di cimentarsi a certi livelli. Il Napoli deve decidere se vuol fare la guerra a Inter e Juventus o lottare per l’Europa League. Il Napoli non può competere con questi giocatori, ci vogliono sempre due o tre anni affinchè un giovane diventi forti. Gattuso ha tante qualità, dà carica ed esperienza alla squadra, però per competere su certe basi ci vuole molto di più. Ancelotti? E’ arrivato in Inghilterra e fa le cose semplici, senza tanti trucchi. Ha messo i giocatori nel posto loro e li ha fatti giocare nel modo in cui si gioca in Inghilterra. I risultati arrivano dando la giusta confidenza ai giocatori che sono di buon livello. Magari non fa lo spettacolo che ha fatto a Napoli, Madrid e Milano. Lui ha messo la squadra nelle condizioni di far bene. Nel prossimo mese lo incontrerò in una riunione. Lozano ed Allan all’Everton? Questo non lo so, dovete chiederlo al direttore. Sarà Ancelotti col direttore a fare il prossimo mercato, noi lavoriamo per portare notizie sui calciatori. Non ho nulla da insegnare a questi signori, sanno come fare mercato. Allan è un giocatore di grande presenza e qualità. Anche nel gruppo mi sembra sia sempre stato uno trainante. Per Lozano ci vuole tempo come tutte le cose, dategli il tempo di capire il calcio italiano e le abitudini del nostro paese. Poi dimostrerà le qualità che ha mostrato in Olanda”.