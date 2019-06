Elmas-Napoli, si inserisce il Tottenham: offerti soldi e contropartite al Fenerbahce, le cifre [ESCLUSIVA]

Giungono aggiornamenti relativi al calciomercato in entrata del Napoli: uno dei nomi seguiti dal club azzurro è quello di Elif Elmas, 19enne centrocampista macedone del Fenerbahce.

Nelle scorse ore l’agente del giocatore per l'Italia, George Gardi, ha parlato ai media turchi - riportato da Fiorentina.it - proprio del futuro del suo assistito:

“Ci sono quattro offerte importanti dall’Italia ma deciderà il presidente del Fenerbahce come procedere sul mercato. Se non arriverà un’offerta soddisfacente Elmas non partirà“