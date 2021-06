CN24 - Reinildo-Napoli, il terzino scampato ad un attentato in Mozambico!

Napoli Calcio - Un attentato in Mozambico, a questo è scampato Reinildo Mandava, calciatore accostato al Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, l'obiettivo era il furto dell'auto in possesso al calciatore che, questa notte, ha dormito nel commissariato per precauzione:

"Fonti vicine a Reinildo Mandava riferiscono che il terzino ieri è scampato ad un attentato in Mozambico. Era diretto ad un matrimonio, quando dei colpi d’arma da fuoco hanno raggiunto la sua vettura. Adesso sta bene ed è sotto sorveglianza delle autorità locali".