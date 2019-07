CN24 - Diawara, ritorno a Napoli prima di trasferirsi definitivamente a Roma: saluti ad amici ed ex casa e recuperate le ultime cose

Nell'ambito dell'operazione che ha portato Kostas Manolas all'ombra del Vesuvio è stato coinvolto anche Amadou Diawara, che dopo tre anni trascorsi al Napoli ha detto addio, pronto per una nuova avventura in maglia azzurra. Proprio in giornata il centrocampista guineano ha deciso di tornare a Napoli per prendere le ultime cose prima, poi, di trasferirsi nella Capitale definitivamente.

Diawara, toccata e fuga a Napoli prima di iniziare la nuova avventura

L'ex Bologna, infatti, è tornato oggi a Napoli per recuperare le ultime cose dalla sua casa in quel di Posillipo. Ne ha approfittato di questa occasione per salutare, oltre allo splendido panorama della sua dimora, per salutare anche amici, conoscenze e vicini di casa. Domani si trasferirà definitivamente a Roma per poi sottoporsi alle visite mediche sabato dopo le quali sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Roma.