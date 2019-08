Campagna abbonamenti, scoperto un rivenditore autorizzato che vendeva abbonamenti della SSC Napoli a prezzi maggiorati: i dettagli [ESCLUSIVA]

Prosegue a ritmo spedito la campagna abbonamenti della SSC Napoli per la stagione 2019/20. L'aumento degli abbonati, rispetto agli altri anni, è notevole. Diverse le ricevitorie autorizzate a stipulare contratti d'abbonamento con la SSC Napoli per le gare casalinghe del San Paolo, ma c'è stato qualcuno che ha provato a fare il furbo. Infatti, come raccolto dalla nostra redazione, ad un noto rivenditore sito presso la Galleria Umberto I di Napoli, è stata revocata l'autorizzazione a distribuire, in futuro, biglietti per il calcio. Motivo? La società che detiene i diritti per la vendita degli abbonamenti della SSC Napoli, la Ticket One, ha fiutato uno strano malaffare ed ha scovato che, il suddetto rivenditore ha venduto abbonamenti del Napoli ad un prezzo maggiorato con un sovraccarico.

RIPRODUZIONE RISERVATA