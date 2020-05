Barcellona e Real Madrid si tirano fuori dalla corsa a Fabian, per ora... [ESCLUSIVA]

Ultimissime notizie calciomercato Napoli. E' vero, in passato ci sono stati diversi sondaggi da parte di Barcellona e Real Madrid per Fabian, centrocampista del Napoli e della nazionale spagnola. Il calciatore, per ciò che riguarda la stampa iberica, è uno dei principali obiettivi di mercato dei club più importanti della Liga, però, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, sia Barça che Real pare abbiano stoppato i propri attacchi per il numero 8 del Napoli.

Al momento non c'è più chissà quanta voglia di affondare il colpo Fabian. Il momento particolare dovuto dal Coronavirus ha rallentato un po' tutto il mercato ed abbassato notevolmente le cifre del mercato di qualche mese fa. Ergo, ad oggi nè Barcellona nè Real Madrid sono su Fabian. Il Napoli prova ad offrirgli il rinnovo, magari potremo tornare a parlare di 'ritorno in Spagna' tra un anno o giù di lì.

L'unico vero obiettivo del Barça, ad oggi, si chiama Miralem Pjanic, della Juventus.

di Alessandro Marrazzo

