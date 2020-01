Il piccolo Mario ai giocatori del Napoli: "Impegnatevi, fino alla fine! Non fatemi più piangere" [VIDEO ESCLUSIVA]

Le sue lacrime hanno emozionato tutti gli appassionati della SSC Napoli e l'intero popolo del web . Al gol di Vlahovic il piccolo Mario ha sfogato nel modo più naturale tutta la sua tristezza per l'ennesima prestazione negativa dei suoi beniamini. Era partito da Volla direzione San Paolo per assistere alla rinascita in casa della squadra del cuore e invece, quel regalo per il suo onomastico pensato da mamma e papà, ha avuto un epilogo davvero triste. Oggi il capitano Lorenzo Insigne ha provato a risollevargli il morale con un videomessaggio, mentre in serata CalcioNapoli24TV l'ha ospitato presso gli studi dell'emittente per raccontare a tutti i tifosi partenopei le sensazioni provate in quei momenti da incubo.

Video bimbo tifoso Napoli in lacrime ai giocatori: "Non fatemi più piangere"