Auriemma: "Deulofeu da prendere subito, si esalterebbe al Maradona. ADL vede oltre, anticipa i tempi. Vi rivelo i miei 4 esterni per la prossima stagione" | ESCLUSIVA

Ultime notizie. Si è svolto ad Ascea Marina l'evento sportivo più atteso dell'estate! Da venerdì 27 maggio fino a domenica 29 maggio in Cilento il Summer Show 2022. Ai microfoni di CalcioNapoli24, in esclusiva, ha parlato Raffaele Auriemma:

Summer Show, Auriemma sullle strategie del Napoli

Il Summer Show 2022, qualche retroscena?

"Non dispongo delle quote azionarie ma delle chiavi dell'evento si. Questo evento porta bene a chi invitiamo. Abbiamo invitato e avuto l'ok, con biglietto fatto, per Darboe della Roma, Udogie dell'Udinese e Zerbin del Napoli. Darboe è andato in Nazionale con il Gambia e vinto. Udogie, certo di venire, si è infortunato contro la Salernitana e oggi l'Udinese l'ha portato in Belgio per una visita accurata. Zerbin, dopo che Udogie ha lasciato il ritiro, è rimasto per volontà di Mancini e lui era strafelice".

Scudetto perso per il Napoli, punti persi con le piccole

"I punti persi pesano tutti ma per tutte le squadre. Cerco di circoscrivere la sofferenza nel mese di aprile, mese che non puoi mai sbagliare perchè non puoi più recuperare. Anche Inter e Milan hanno sbagliato in precedenza. Se in due partite in casa e una fuori, fai un punto, vuol dire che hai perso lo scudetto. Ha vinto il Milan, squadra non più forte del Napoli, potevano starci gli azzurri fino alla fine nella lotta. Sono portato a pensare che non si ripeterà più una cosa del genere, al contrario dobbiamo immaginare che ci saranno episodi a favore degli azzurri per arrivare a vincere".

Parte Insigne, parte Ghoulam. Arrivano Olivera e Kvaratskhelia, cosa perdi e cosa guadagni?

"Perdi in termini di esperienza. Sposo la linea del Napoli e credo che questi due ragazzi sono di livello tecnico e agonistico elevato. Si guadagna in peso, altezza e imprevedibilità: Kvaratskhelia mi ha impressionato molto, lo seguo da un anno. Mi auguro che Bernardeschi possa arrivare, anche se spero che a livello economico possa restare nei parametri azzurri. Gli esterni della prossima stagione, spero possano essere: Bernardeschi, Kvaratskhelia, Zerbin e uno tra Politano e Ounas con Lozano in partenza".

Bernardeschi, Barak e Deulofeu, quale il più ideale?

"Tutta la vita Deulofeu, calciatore ideale alla piazza del Napoli, che non c'entra niente con l'Udinese e sarebbe esaltato dai tifosi. L'ho seguito molto in questa stagione, ne parlo da tempo nelle mie trasmissioni e l'ho visto di persona in Salernitana-Udinese. Il Napoli deve assolutamente prenderlo per fare il salto di qualità".

Le parole di De Laurentiis e le risposte di Gravina e De Magistris, forse si poteva evitare...

"Succede, si possono evitare tante cose. Forse nei toni potrebbe migliorare il presidente De Laurentiis, ma quando dice una cosa vuol dire che sta succedendo. Con i toni molte volte sbaglia ma nei contenuti no".

