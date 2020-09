Affare Milik-Roma, il 2003 Modugno vestirà l'azzurro: niente ipotesi Bari o prestito, si unirà alla Primavera del Napoli [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Ci siamo, Milk è ad un passo dalla Roma. Questa mattina, l'attaccante polacco è volato da Roma-Ciampino alla volta della Svizzera per i primi test medici. Nel frattempo, però, nell'affare che lo porterà a vestire il giallorosso vi sono anche due giovanissimi talenti italiani, entrambi nati nella capitale, che passeranno alla SSC Napoli.

Calciomercato Napoli, Modugno si aggregherà alla Primavera: la situazione

Simone Modugno

Simone Modugno, attaccante della Roma in orbita Napoli

Sono confermati i nomi di Samuele Meloni, 17 anni compiuti una settimana fa classe 2003, e Simone Modugno, punta classe 2003 sempre delle giovanili della Roma. Non appena saranno terminate le visite mediche di rito di Arek Milik, i due giovani firmeranno con il Napoli. Manca davvero poco, infatti: secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, Simone Modugno è pronto a vestire l'azzurro e il suo agente è al lavoro per concludere il trasferimento nell'ambito dell'affare Milik-Roma.

Secondo le nostre notizie, inoltre, almeno per il primo anno il giovane attaccante 2003 vestirà la maglia della Primavera: niente prestito al Bari, squadra sempre di proprietà della famiglia De Laurentiis, o altre maglie. E' questo quanto filtra dall'entourage del ragazzo, poi per l'anno prossimo si vedrà: con la speranza che il giovanissimo 17enne possa essere protagonista di un'ottima stagione in azzurro.

RIPRODUZIONE RISERVATA