Roma-Milik, l'attaccante in volo da Ciampino per svolgere i primi test medici all'estero con i giallorossi [FOTO E VIDEO]

Calciomercato Napoli - Arkadiusz Milik è in partenza da Ciampino in compagnia dell'agente Pantak. L'ormai ex centravanti nel Napoli ha preso un volo privato intorno alle 9,30 per recarsi, al momento non ci sono conferme sulla destinazione, probabilmente in Svizzera o Austria per svolgere la prima parte dei test fisici con la Roma che vuole vederci chiaro sulla tenuta delle due ginocchia gravemente infortunate in passato. Nel frattempo l'intermediario De Vecchi resterà a Roma a sbrigare gli ultimi passaggi con Chiavelli. In allegato foto e video dei colleghi di Roma24.