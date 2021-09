Un handicap che il Napoli si trascinerà per l'intera stagione?

Al Leicester City Stadium con un fianco scoperto. Ed è proprio lì che la squadra britannica ha colpito: su quelle corsie visibilmente esposte. Perché il Napoli, a poche settimane dall'avvio, nonché al secondo grande appuntamento di quest'inizio stagione, si è ritrovato già con un problema non indifferente: l'assenza di un terzino in una rosa che ne conta già pochi all'altezza.

La quantità non manca, ma è la qualità il problema. Accantonato Mario Rui, le soluzioni sono quattro: Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit, Alessandro Zanoli e Juan Jesus. Un semi-infortunato, un esubero, un giovane e un ex svincolato. Insomma, non proprio il modo migliore per aprire la stagione e arrivare a un big match. E la rabbia è proprio questa: non si tratta di un incidente di percorso nel pieno di un'intera stagione a ritmi frenetici e col calendario a rischio implosione, ma di un problema pregresso. Pre esistente da anni a dirla tutta. Anche troppi.

Spalletti, alla fine, ha optato per il male minore: Malcuit, dotato almeno di esperienza come evidenziato in conferenza e di una discreta spinta offensiva. Non vi erano le garanzie fisiche necessarie per lanciare Ghoulam, impensabile un esordio di Zanoli che non ha ancora esordito nemmeno in Serie A e Juan Jesus non solo deve ancora trovare un pieno ritmo, ma avrebbe dato un'impostazione troppo difensiva.

Così ecco che la scelta è ricaduta sul francese, col jolly Di Lorenzo dirottato sulla sinistra per tornare i conti. Risultato? Primo gol da una fascia, secondo dall'altra ed entrambi i terzini ampiamente insufficienti. Gli unici in una serata che ha visto nel complesso un grande Napoli per un pareggio meritato e a tratti anche stretto per quanto visto in campo.

Peccato. Peccato perché con un piccolo sacrificio nell'ultima sessione di mercato, al di là di ogni difficoltà oggettiva e sacrosanta, probabilmente ieri sarebbe andata diversamente. E per chissà quante altre partite ancora lo diremo quest'anno. Invece bisogna arrangiarsi, da subito, per quello che è a tutti gli effetti un handicap che verrà trascinato per l'intera stagione salvo sorprese a gennaio.

Di Lorenzo e Mario Rui non potranno beccarsi un raffreddore: se così fosse, non ci sarebbe un vero e degno sostituto partito anche Elseid Hysaj (e per rimpiangerlo, figuriamoci...). Soprattutto per gli appuntamenti che contano come quello di ieri.

Toccherebbe ai nomi citati in precedenza altrimenti, tutti professionisti esemplari e meritevoli ma probabilmente non all'altezza per un Napoli che punta in alto. Va bene la crisi, i costi, il bilancio e ogni qualsiasi altro discorso lecito ma un terzino - almeno uno - andava preso. Non farlo è stato delittuoso, perderlo per 'pochi' euro poi un suicidio totale.

Spalletti, da buon aziendalista, si dice fondamentalmente soddisfatto. Ma la verità, senza prenderci in giro, è che un terzino servirebbe maledettamente. Lo sa lui, lo sa De Laurentiis ma i conti hanno avuto la priorità su tutto quest'anno. Se il problema fosse stato risolto in precedenza, quest'estate non vi sarebbe stata l'urgenza. Ora la domanda è un'altra: quanto tempo bisognerà aspettare ancora? Gennaio? La scadenza di contratto di Ghoulam nel 2022? Nel frattempo si soffre, si improvvisa. Un freno gratuito a un Napoli che potrebbe spiccare il volo.

di Pasquale Edivaldo Cacciola

