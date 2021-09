Spalletti a Sky: "La cosa più importante è la reazione dopo il gol. Osimhen? Migliorando alcune cose diventerà un extra super bomber"

Ultime notizie calcio Napoli - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Leicester City. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La squadra ha iniziato nella maniera giusta, però poi abbiamo sempre cercato di fare quello che era un po' il nostro disegno. La cosa più importante, al di là di aver tenuto la partita in equilibrio, è stato avere la reazione dopo aver preso il gol in un momento in cui stavamo crescendo. Abbiamo continuato allo stesso modo riprendendo una partita meritata. Sarebbe stato ingiusto perdere una gara così.

I cambi? Il merito non è mio, ma dei ragazzi che sono entrati in campo e hanno dato una mano. Bisogna dire bravi a loro, io ce li ho a disposizione e li faccio giocare, poi se entrano dentro e dimostrano questa qualità è più facile per me.

Osimhen? Deve ancora capire delle cose, poi diventerà un extra super bomber. Paragoni? Sono paragoni di altissimo livello coi calciatori più forti del mondo. Deve trovare più precisione nelle scelte che fa e nei movimenti, alle volte fa delle corse inutili".