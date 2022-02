Spalletti vittima del problema più dolce per gli allenatori

Viva l’abbondanza, la possibilità di scelta, il problema più dolce per gli allenatori. Sicuramente per Luciano Spalletti, perchè dopo aver perso per un mese i vari Koulibaly, Ounas ed Anguissa, li ritrova per il match contro l’Inter.

Ultime notizie Napoli

E su quest’ultimo la domanda viene quasi naturale: col il suo ritorno in città, riprenderà il posto attualmente di Stanislav Lobotka? Palla a Spalletti, anche se ci sono alcuni numeri che propendono a favore dello slovacco, a prescindere dalla condizione fisica.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Lobotka ‘aiuta’ Fabian

Con una mediana a due, ed un più avanzato Piotr Zielinski dedito a compiti maggiormente offensivi, tra ricerca dello spazio e rifinitura per l’attaccante, la presenza di Stanislav Lobotka (978 minuti giocati) sgrava dei principali compiti di regia Fabian (1530 minuti giocati), a differenza del camerunese (1257 minuti giocati): a confermarlo sono i dati parametrati sui 90 minuti di gioco, con l’ex Ajax che completa il 93,6% di ben 90,7 passaggi tentati (oltre 80 tra i 4 ed i 27 metri di distanza) - a confronto, Anguissa completa il 90,3% di 59,8 tentativi (28 in meno sulla corta e media distanza). Il dato si riverbera anche su Fabian, a quota 85 tentativi (ben 13 oltre i 27 metri di distanza) di cui il 90,7% finiscono a destinazione.

Difensivamente Lobotka si fa valere

A dispetto del fisico nettamente diverso tra Lobotka ed Anguissa, difensivamente lo slovacco non fa rimpiangere l’ex Marsiglia: i contrasti tentati sono simili - 26 contro 29 - e quelli vinti sono 17 sono 21. Ma dal punto di vista del pressing Lobotka è più efficiente: la percentuale di volte in cui il Napoli ha ottenuto il possesso palla entro cinque secondi dall'applicazione del pressing, nel caso di Lobotka, arriva a sfiorare il 40%, 39,7% - con Anguissa il dato si ferma al 31,9%. Differente tuttavia il posizionamento del pressing sul giocatore avversario che riceve, controlla o rilascia la palla: Anguissa ha pressato nella trequarti avversaria per 57 volte su 254 tentativi, Lobotka solo per 28 su 179 - al tempo stesso, ne giova Fabian che arriva a 70 tentativi di pressing su 274 nella trequarti dell’avversario.

La scelta di Spalletti

Visto il rientro nelle prossime ore di Anguissa, ed il rendimento fiducioso di Lobotka nelle ultime partite, l’idea che si possa propendere per lo slovacco - con il camerunese pronto a subentrare con la sua energia nella ripresa - potrebbe essere quella giusta (così come, eventualmente, quella di confermare in toto la squadra che ha vinto a Venezia). Potrebbe aiutare anche Fabian e Zielinski a fronteggiare il terzetto nerazzurro di centrocampo. Qualche mese fa sarebbe stato impensabile immaginare di preferire Lobotka ad Anguissa, ma le posizioni sono cambiate. Per la gioia di Spalletti, vittima dell’abbondanza, della possibilità di scelta, del problema più dolce per gli allenatori.