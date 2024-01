Spalle larghe, leadership e parate decisive: Gollini allunga le mani sulla porta del Napoli

Notizie Napoli calcio. Il Napoli lascia l'Arabia Saudita con l'amaro in bocca per una finale di Supercoppa persa sul filo di lana: tra polemiche arbitrali, assenze ed occasioni perse, ci sono però alcuni segnali positivi per la squadra di Mazzarri.

Uno di questi è sicuramente Pierluigi Gollini: l'ex portiere dell'Atalanta ha confermato tutte le sue qualità, tanto contro la Fiorentina in semifinale che nella finalissima con l'Inter. Il classe '95 ha sfruttato nel migliore dei modi la possibilità di mettersi in mostra con l'assenza forzata di Meret: non solo parate decisive, ma anche tanto carisma nel guidare la retroguardia azzurra e chissà cosa sarebbe successo nella lotteria di rigori contro i nerazzurri. Gollini sembra aver dato sicurezza, tanto con le parate che con la precisione balistica con i piedi: il nativo di Bologna ha dimostrato di essere ancora su livelli importanti ed ora il ritorno di Meret apre a diversi scenari in casa Napoli. La titolarità del friulano, con cui balla il rinnovo di contratto, potrebbe non essere più così scontata: Gollini risponde presente ed allunga le mani sulla porta napoletana, a Mazzarri toccherà l'ardua scelta.