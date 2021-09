Pozzetto ha visto Samp-Napoli: eh la Madonna

di Claudio Russo (@claudioruss)

Renato Pozzetto non è un tifoso sfegatato del calcio, è un sostenitore del Milan ma, in una vecchia intervista, disse che vedeva il calcio in televisione, anche le partite delle altre squadre. Non sappiamo se abbia visto Sampdoria-Napoli, ma il suo celebre ‘Eh la Madonna’ è uno dei modi più sintetici ed emblematici per raccontare Sampdoria-Napoli.

Osimhen e Insigne

Non ha molto senso raccontare la mera cronaca della partita, il concetto che ne scaturisce è che il Napoli - in questo momento - è una squadra schiacciasassi. Per potenza offensiva, per variabilità di scelte, per compattezza difensiva, per rabbia agonistica, per voglia di non mollare nemmeno sullo 0-4 davanti ad un avversario durato più o meno dieci minuti. Ma questa rabbia quante volte s’è vista negli ultimi anni? Chiediamo.

Dare spazio e campo a Victor Osimhen è come dare un pallone da basket a LeBron James, è come dare un palco a Fiorello: semplicemente, non si può fare senza subirne le conseguenze. Un animale a campo aperto, da sgrezzare ancora e da rifinire come un diamante a Bruges, in Belgio, nel paese dell’atteso Mertens e da sempre dedito alle pietre preziose.

Non sappiamo cosa può diventare Osimhen nelle condizioni giuste con Luciano Spalletti, e non sappiamo nemmeno cosa può diventare il Napoli. Ci auguriamo quantomeno di vederlo nelle prossime, senza rischiare la rotellina killer di DAZN: in fin dei conti, in questi giorni è l’unica cosa in grado di fermare il Napoli di Osimhen, di Fabian, di Anguissa, di Insigne, di Spalletti. E dei tifosi, ovviamente.