Dalla bocciatura di Udine alla monumentale prestazione con l'Udinese: è questo il vero Rrahmani

Lo dicemmo un girone fa, lo difendemmo a spada tratta. Esattamente metà campionato fa, a Udine per Udinese-Napoli, dopo un girone senza mai vedere il campo, Gattuso lo fece esordire salvo poi sostituirlo a fine primo tempo, stroncandogli la gara dopo un primo tempo disastroso.

Amir Rrahmani ha saputo attendere le sue occasioni e già tre giorni dopo tornò in campo, con una lucidità e una fermezza apprezzabili nel 3-2 di Coppa Italia con l'Empoli. Da lì in poi, ne ha giocate 13 da titolare e 3 subentrando. Dimostrando sempre ottime doti, soprattutto nella dimestichezza con cui si sbarazza degli avversari nel gioco aereo, tiene botta e rapidamente aiuta la squadra a ripartire. S'è fatto strada fra le assenze in rosa, dimostrando che nel girone d'andata, forse, meritava più spazio e fiducia.

La rivincita di Amir Rrahmani

I numeri non mentono e nelle 13 gare da titolare, per il Napoli, sono arrivate ben 8 vittorie. Fra queste, sicuramente va ricordata la magistrale prestazione di Rrahmani nell'impresa per 1-0 in casa con la Juventus. In quell'occasione, il Napoli era pieno zeppo d'assenze e il suo compagno di reparto in quella gara fu Maksimovic. Il kosovaro classe '94, a parte le brutte prestazioni corali contro Juve a Torino e Sassuolo fuori casa, è fra i migliori per rendimento e voti di quest'ultima parte di stagione: s'è ritagliato il suo spazio in un Napoli in cui, a inizio anno, sperava di ritrovare Juric che quando accettò l'azzurro era fra i papabili nuovi allenatori. Poi il trionfo in Coppa Italia e la conferma di Gattuso.

Amir Rrahmani e Dries Mertens

Al di là di qualche passo falso, però, è questo il vero Amir Rrahmani, visto ai tempi dell'Hellas Verona e che si sta confermando giocando con continuità nel Napoli. Una serie di prestazioni di alto livello hanno confermato quanto di buono aveva visto il club azzurro nel difensore centrale, da cui certamente si ripartirà il prossimo anno. E, a dirla tutta, la coppia Manolas-Rrahmani, nelle ultime gare, non ha fatto sentire troppo l'assenza, pesantissima per questo rush finale, di Kalidou Koulibaly. Da quanto tempo è che non accadeva?

RIPRODUZIONE RISERVATA