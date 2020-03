Perchè è il momento migliore per cedere Koulibaly...

E' un infortunio che attutisce il colpo, lo rende meno doloroso, sempre nel caso che di colpo si trattasse. Sì, sarebbe un duro colpo, per il Napoli, perdere Koulibaly. E' da diverse stagioni che si parla di una possibile partenza del centrale azzurro, le offerte son sempre arrivate (e non erano nemmeno basse), ma la volontà della dirigenza è sempre stata quella di non cedere il suo cartellino.

Perchè? Perchè c'era la convinzione che, probabilmente, il suo prezzo non sarebbe sceso di chissà quanto, nemmeno dopo una stagione non trascorsa ai soliti livelli. Non solo. Anche perchè di Koulibaly ce ne sono pochi, pochissimi in giro, e il Napoli in questi anni si è potuto permettere il lusso di non cederlo, nemmeno quando il Manchester United arrivò ad offrire cifre superiori ai 100 milioni per acquistarlo.

Però se quest'estate...

Però se quest'estate arrivasse un'altra offerta simile a quelle ricevute l'anno scorso, allora la questione cessione potrà diventare un fatto concreto. E' vero, lo diciamo da anni e non è ancora mai successo. Ma stavolta è possibile ed i motivi sono due, in primis.

Il primo è quello relativo al bilancio ed al fatturato che, senza gli introiti della Champions (cosa ancora non certa al 100%), dovranno essere rinfocillati da una cessione importante. Koulibaly è uno dei candidati a partire perchè con la sua cessione il Napoli incasserebbe una cifra che non sarà intorno ai 100 milioni, ma che di certo sfiorerebbe i 70/80. E poi c'è un altro motivo. L'infortunio muscolare subito dal difensore senegalese qualche mese fa ha avuto sicuramente delle ripercussioni sul rendimento della squadra, ma col tempo ha dato modo alla coppia Maksimovic-Manolas di raggiungere un livello di solidità che i due insieme sembrano quasi essere perfetti.

Per questo l'eventuale addio di Koulibaly sarà più indolore, non perchè qualcuno si sia dimenticato del valore del calciatore. In ogni caso le idee verranno schiarite tra qualche mese, quando inizieranno ad arrivare i soliti sondaggi dai grandi club. Però questo è sicuramente il momento più adatto per pensare di poter vendere Koulibaly.

