Osimhen-Mertens, stasera è 1 base

Non era facile lasciare in panchina un Mertens che ultimamente pareva stesse tornando ai suoi soliti standard di rendimento, per cui la scelta di Gattuso non è stata sbagliata. Juventus-Napoli è giusto che la giochi Mertens e non Osimhen, soprattutto se il belga è in un buon stato di forma. Però la serata per il numero 14 azzurro non è stata delle migliori. Spesse volte impreciso, sembrava fosse svogliato quasi, gli è mancato quel mordente che l'ha contraddistinto nei migliori momenti della carriera. Da uno come lui ci si aspettava una partita diversa, più da protagonista.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli

NELLA RIPRESA è entrato Osimhen, ma Gattuso non ha sostituito Mertens e l'ha relegato al ruolo di trequartista, alle spalle dello stesso nigeriano. Risultato? Ai limiti dell'imbarazzante, non è mai stato al centro del gioco e mai è stato determinante. Molto meglio il collega più giovane, quell'Osimhen che ultimamente sta perdendo i ballottaggi col veterano. Si è dato da fare il nigeriano, si è imbattuto un bel duello individuale con De Ligt ed ha fatto la punta, la prima punta, nonostante il Napoli abbia attaccato di più da quando è entrato e quindi gli spazi per uno come lui si sono ridotti.

E' UN BEL segnale il buon approccio alla gara da parte di Osimhen anche se a partita in corso. Adesso nella mente di Gattuso ci sarà ancor più confusione perchè da una parte c'è sempre Mertens, quello che 'gioca male gioca male' e poi ti mette una punizione nel sette. Dall'altra c'è la voglia di imporsi da parte di un giovane che non ne può più di fare il comprimario.

RIPRODUZIONE RISERVATA