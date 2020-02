Non ci voleva poi tanto, in fondo. Nessuno si sarebbe dovuto aspettare (come purtroppo accade ogni anno) un Napoli in pienissima corsa per lo scudetto. Eppure le aspettative dei tifosi, a inizio stagione, complici le mille dichiarazioni dei tesserati azzurri sulla possibilità di vincere qualche trofeo, erano ben altre. Ad oggi si fa fatica a prevedere una qualificazione alla prossima Champions League, più abbordabile l'approdo in Europa League che, però, resterebbe una magrissima consolazione per un club che da diversi anni timbra il cartellino nella massima competizione europea.

IL PASSATO...RECENTE - Tante le motivazioni che hanno portato il Napoli nella parte destra della classifica di Serie A: da una preparazione atletica deficitaria a troppi equivoci tattici passando per una rotazione continua dell'organico che ha tolto certezze ad una squadra forte, ma non imbattibile, come il Napoli. Da quando, però, sulla panchina del Napoli c'è Gennaro Gattuso, le cose pare abbiano preso il verso giusto. Ognuno al proprio posto, un rifacimento totale della preparazione atletica, un pizzico di carattere in più...ed il gioco è fatto. O almeno, si sta facendo. Il Napoli è tornato a correre, a cacciare gli artigli ed ad essere più efficace sotto porta. Frutto di un processo di 'normalizzazione' che non necessitava di chissà quali titoli vinti, ma semplicemente di un po' di ordine che, nell'ultimo anno e mezzo, era diventato impossibile ritrovare. Grazie a Gattuso.

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

