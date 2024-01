Ultime notizie Napoli - Che fine ingloriosa. Nemmeno i panni sporchi in famiglia, direttamente gli stracci in faccia tra Victor Osimhen, il suo agente Roberto Calenda, Khvicha Kvaratskhelia ed il procuratore Mamuka Jugeli. L’uscita del georgiano sul futuro del nigeriano è infelice, fuori tempo, con i modi sbagliati ma prima di tutto errata. Perchè certe cose possono essere pensate, è chiaro, ma non dette. Ci sono degli equilibri già di loro molto delicati, fragili: metterci sopra il carico da novanta, mossi dalla sana volontà di fare gli interessi del proprio assistito, fermo ad un ingaggio minore se paragonato a tutti gli altri compagni di squadra, irrisorio accanto a quello di Osimhen.

Rinnovo sì, rinnovo no

C’è stata una differenza nel comportamento tenuto dal Napoli e dal presidente Aurelio De Laurentiis tra Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia: da una parte sempre ottimista e aperto al dialogo, con tanti incontri estivi tra Dimaro e Castel di Sangro; dall’altra una sequela di dichiarazioni come a dire che fosse presto parlarne, anche dopo la vittoria dello scudetto ed altri rinnovi in rosa. Fino alla definizione di ‘cazzate’ in un tweet di settembre, puntando il dito verso ‘presunte trattative in corso, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore’. E specificando sempre, e più volte, i quattro anni di contratto rimanenti.

Khvicha e Victor non sono uguali (per fortuna)

Per quanto riguarda i calciatori, ci sono caratteri diversi. E comportamenti diversi. Khvicha più riservato, Victor più estroverso. Con quest’ultimo autore di più di un’azione che può entrare all’interno di uno status venutosi a creare a seguito dei 18 mesi precedentemente mancanti alla scadenza. Un permesso chiesto per tornare in Nigeria prima del match col Monza, un altro per volare in Marocco per il Pallone d’Oro africano - alla viglia del match di Champions League con il Braga. Il viaggio in Nigeria per questioni familiari, dopo l’infortunio in Nazionale. Il messaggio di risposta di stamattina, volgare nei termini e irruento nei modi.

Tutti fanno brutta figura

Nessuno ne esce bene da questa situazione: non ne esce bene l’agente di Khvicha Kvaratskhelia nel rilasciare dichiarazioni su giocatori non assistiti, incauto nel non pensare che non potessero far rumore in una città come Napoli, con una squadra in crisi totale. Non ne esce bene, anzi, Victor Osimhen, che dopo un rinnovo propedeutico ad una cessione estiva, sta ingigantendo la propria posizione, arrivando ad essere ormai ingombrante nella permissività, al limite dell’ingestibile.

Il Napoli, invece? Non si strapperebbe le vesti a fronte dell’offerta giusta in estate, è chiaro che il progetto sia improntato in quella direzione. Ad oggi si ritrova nell’occhio del ciclone tra scelte sbagliate stagione deludente. Ci mancava solo la querelle a distanza tra i due giocatori più talentuosi (e costosi). Ma si è arrivati a questo punto anche e soprattutto per la gestione che si è adoperata delle varie vicende. Ed in società la parola di Aurelio De Laurentiis è sempre l’ultima.