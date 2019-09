Una buffonata

Consentitecelo. Non c’è scusa che tenga. A due giorni dall’esordio al San Paolo, lo stadio presenta ancora parti dello spogliatoio incomplete (inammissibile). E la città ci fa la solita figura di noccioline. Il comunicato ufficiale a firma di Carlo Ancelotti: il tecnico si dice indignato per lo stato dei lavori. Le immagini che ritraevano la struttura effettivamente incompleta. Questa mattina, poi, sono uscite nuove foto in cui si evidenziava lo stato di avanzamento dei lavori mostrando gli spogliatoi praticamente ultimati.

Troppe domande sorgono spontanee. È Napoli. E purtroppo questo va detto. Perché quella parte di città produttiva, operosa e civile è costretta a vergognarsi per episodi del genere. Che immagine passa all’Italia se il Comune a tre giorni da una partita deve ancora ultimare gli spogliatoi al club? È la città del “poi domani si vede”, delle cose rattoppate (e non solo per necessità). A poche ore dalla Samp ancora sacchi di calce sparsi per i corridoi... Senza considerare odori di vernici da respirare a pieni polmoni prima, durante e dopo la partita.

In tutto questo, rivedibile anche la strategia comunicativa del cub. Il Napoli emette un comunicato che riguarda lo stato dei lavori del San Paolo a firma di Carlo Ancelotti. Dove sono i dirigenti? L'allenatore è una figura di campo. Glissa sul calciomercato in conferenza e poi addirittura firma una nota riguardo gli spogliatoi? Ma da quando è una figura non dirigenziale a sottoscrivere il comunicato ufficiale per chiarire la posizione di un'azienda?

Da qualsiasi parte la si prenda questa faccenda è un autogol mediatico.

Il tutto a due giorni da un possibile incontro per la firma sulla convenzione, atteso venerdì a Palazzo San Giacomo. Con ancora 3 milioni di euro di debiti che il Napoli deve al Comune per canoni arretrati. I maligni potrebbero anche pensare male.

Nemmeno nel peggior sottosopra… All’estero i club costruiscono stadi di proprietà, a Napoli la società dipende dal Comune per i WC negli spogliatoi.

