Trequartista sì, trequartista no. Napoli-Samp, la gara della verità

Napoli-Sampdoria darà una risposta chiara già al 1’ minuto. Se Carlo Ancelotti (a mercato ormai chiuso) dovesse scegliere ancora una volta il 4-2-3-1 con il trequartista, allora bisognerà sottolineare perché la società non gliene abbia comprato uno di ruolo. Nelle prime due giornate ha ricoperto Fabian Ruiz quel ruolo, mostrando evidenti difficoltà. Sabato, dunque, si capirà se Ancelotti sta lavorando ancora verso questa direzione, oppure se deciderà di tornare al 4-4-2 della passata stagione (che nei momenti di difficoltà nella carriera da allenatore ha sempre aiutato il tecnico emiliano).

L'ora della verità

Sognato, inseguito, trattato e alla fine anche (quasi) annunciato. Il desiderio primario dell'allenatore del Napoliè stato per circa tre mesi James Rodriguez. Un giocatore già avuto e voluto fortemente al Real Madrid e Bayern Monaco. James è un calciatore rapido e forte fisicamente, e avrebbe fatto al caso del Napoli. Capace di andare in gol, servire il passaggio chiave e dare imprevedibilità alla manovra offensiva. Uno dei pochi classici 10 rimasti nel mondo del calcio. Il Napoli ha provato a lungo a prendere il colombiano, esponendosi mediaticamente più volte, anche in maniera eccessiva per quel che riguarda una trattativa ormai fallita.

Ad oggi, in rosa, il club azzurro non si ritrova nessun trequartista puro capace di ricoprire quel ruolo in maniera impeccabile, ma Fabian o Zielinski potrebbero essere ancora una volta impiegati in quella posizione. Entrambi i giocatori hanno mostrato delle lacune, ma non è detto che Ancelotti decida di proseguire sulla propria strada provando a 'crearsi' in casa il proprio 10. Se così fosse, dopo le difficoltà avute nelle prime due giornate, l'allenatore azzurro manderebbe anche un chiaro segnale a quella stessa società che il 23 agosto premiava con "voto 10" per quanto riguarda il mercato. Quel mercato fatto di rinforzi e conferme, ma che ha lasciato l'amaro in bocca per quel trequartista che probabilmente desiderava Ancelotti, forse più della stessa tifoseria.

RIPRODUZIONE RISERVATA