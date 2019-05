Non meritate nulla

Quanti stadi di proprietà vogliono i tifosi? Due, tre vanno bene? E il Comune o De Laurentiis dovrebbero anche investire per poi farseli smantellare? Non vale la pena nemmeno ristrutturarlo, perché sugli spalti le poche bestie si mischiano alle centinaia di persone civili. Sì, bestie. Non c'è una logica. E a Napoli è un calvario. Lo stadio non fa altro che riflettere i problemi di una città in cui il vandalismo e la mancanza di senso civico a tratti governano. Non è la prima e non sarà nemmeno l'ultima volta che viene rovinosamente danneggiata qualcosa costruita per la comunità.

Ma qui mancano le basi. Pensiamoci un attimo: siamo ospiti a casa di qualcuno e poi, andandocene, prendiamo come bomboniera qualche faretto o pezzi di sedie. Aberrante. Spesso ci si lamenta di come il tifoso si comporti allo stadio. Ma l'appassionato prima di essere tale dovrebbe imparare a vestire i panni del cittadino. Occhio, guai a pensare che la critica sia rivolta in generale al "napoletano", ma a quei quattro imbecilli che hanno commesso un furto di qualche euro al costo della vergogna di migliaia persone civili.

È così che"Difendo la città" poi va a braccetto con "La banca costruita intorno a te". Diventa uno spot. Niente di più. Il cittadino per bene ne stia fermamente alla larga e, anzi, faccia di tutto affinchè questi elementi vengano isolati, non solo sul piano sportivo.

Twitter: @LeonardoVivard

©Riproduzione riservata