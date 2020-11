E se Mertens fa doppietta contro il Milan?

E se Mertens facesse doppietta contro il Milan da prima punta? Il Napoli potrebbe sicuramente portare a casa i tre punti, ma nella testa di Gennaro Gattuso si scatenerebbe l'inferno. Un inferno paradisiaco, sia chiaro, perchè quando c'è abbondanza non è mai un problema. O quasi. Sì, perchè a quel punto sarà poi difficile rinunciare al belga da centravanti al rientro in campo di Osimhen. Il 9 del Napolì è ai box per infortunio e chi, meglio di Mertens, può sostituirlo? Qualcuno ipotizza l'impiego di Petagna dall'inizio contro il Milan, ma l'ipotesi ci sembra abbastanza remota anche perchè l'ex SPAL sarebbe l'unica carta da potersi giocare a gara in corso nel caso ce ne fosse bisogno.

MA SOPRATTUTTO sarebbe un delitto non approfittare dell'occasione per rivedere Mertens nella posizione che l'ha fatto diventare storia. Però si sta sottovalutando un bel rischio: quello che se il belga dovesse fare troppo bene contro i rossoneri di Pioli assisteremo ad una diatriba infinita. "Come fai a tener fuori uno come Mertens?" da una parte: "Sì, ma uno che è stato pagato così tanto non può restare in panchina" dall'altra. Entrambe le teorie saranno da tener conto, in realtà questo quesito si è sciolto ad inizio campionato, quando Osimhen entrò in campo nel secondo tempo di Parma-Napoli e spaccò la partita.

Mertens ed Osimhen del Napoli

PERO' il nigeriano non ha mantenuto quello standard se davvero Mertens dovesse strabiliare domenica sera si aprirebbe una discussione lunga da qui fino a fine stagione. L'importante è che Gattuso non inciampi troppo nei pensieri e che tenga in considerazione tutto, ma senza mai farsi trascinare dagli 'obblighi'.

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

