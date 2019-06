L'incredibile caso di Gaetano: exploit in Primavera, due presenze in A e ingaggio da operaio per amore del Napoli

Una stella è nata in casa Napoli dal nome Gianluca Gaetano. Il giovane talento azzurro quest'anno si è consacrato nel campionato Primavera ed è riuscito ad esordire in Serie A e in Coppa Italia. Un coronamento di un sogno: indossare la maglia azzurra. Dopo tanti sacrifici, Gianluca è riuscito a convincere Carlo Ancelotti. La stagione calcistica è terminata, il ragazzo è in vacanza ma le squadre interessate a lui ci sono e quindi c'è da fare la scelta del percorso migliore di crescita per poi, un giorno, diventare una stella del Napoli.

Stipendi SSC Napoli, quanto guadagna Gianluca Gaetano: le cifre

Il giovane talento azzurro è legato alla SSC Napoli sino al 30 giugno 2023, un segnale forte e chiaro da parte della dirigenza azzurra di voler puntare sul classe 2000. Ma quello che stupisce è lo stipendio di Gianluca Gaetano che ha un contratto ai minimi federali, con il quale si può guadagnare massimo 15039,05 euro all'anno (netti).

Le squadre interessate al giovane ci sono e le offerte in questi anni non sono mancate soprattutto all'estero dove erano pronti a ricoprirlo d'oro con sontuoso ingaggio rapportato alla giovane età.

La società di Aurelio De Laurentiis, al di là di blindare il giovane per motivi tecnici, dovrebbe pensare di premiarlo seriamente dal punto di vista economico. In un calcio privo di sentimenti è all'ordine del giorno il tradimento. Ci si dimentica in fretta delle origini e la riconoscenza è un optional quando c'è il richiamo di un forte tornaconto. Gaetano, che nella scorsa primavera poteva liberarsi a zero, ha invece sposato la SSC Napoli facendo una scelta di vita.

Giovani calciatori della stessa età di Gianluca, non con il suo talento, guadagnano molto di più. E chi fa i conti nel club lo sa. Ancelotti lo ha premiato, ora tocca alla società.

Stipendi giovani calciatori in A

Davide BETTELLA difensore centrale nato il 7 aprile 2000 100mila euro (Atalanta)

difensore centrale nato il 7 aprile 2000 Emanuel VIGNATO centrocampista nato il 24 agosto 2000 50mila euro (Chievo Verona)

centrocampista nato il 24 agosto 2000 Tòfol MONTIEL centrocampista nato l'11 aprile 2000 50mila euro (Fiorentina)

centrocampista nato l'11 aprile 2000 Martin GRAICIAR attaccante nato l'11 aprile 1999 100mila euro (Fiorentina)

attaccante nato l'11 aprile 1999 Dusan VLAHOVIC attaccante nato il 28 gennaio 2000 200mila euro (Fiorentina)

attaccante nato il 28 gennaio 2000 Moise KEAN attaccante nato il 28 febbraio 2000 55mila euro (Juventus)

attaccante nato il 28 febbraio 2000 Alessandro PLIZZARI portiere nato il 12 marzo 2000 200mila euro (Milan)

portiere nato il 12 marzo 2000 Ognjen STIJEPOVIC attaccante nato il 22 ottobre 1999 60mila euro (Sampdoria)

attaccante nato il 22 ottobre 1999 Jens ODGAARD attaccante nato il 31 marzo 1999 80mila euro (Sassuolo)

attaccante nato il 31 marzo 1999 Lazar NIKOLIC attaccante nato il 1 agosto 1999 100mila euro (SPAL)

attaccante nato il 1 agosto 1999 Vitalie DAMASCAN attaccante nato il 24 gennaio 1999 60mila euro (Torino)

attaccante nato il 24 gennaio 1999 Erick FERIGRA difensore nato il 7 febbraio 1999 80mila euro (Torino)

Gli stipendi dei calciatori sono netti e annuali

