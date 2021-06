Koulibaly-Fabian Ruiz, chi sacrificare? Se proprio si deve...

Napoli Calcio - O uno o l'altro? O magari nessuno dei due? Chissà quante volte nella testa di Aurelio De Laurentiis queste domande si ripetono. Si, perchè il mercato è cominciato, anche se non in maniera ufficiale, ma si lavora già alle rose della prossima stagione. Di chi parliamo? Di Kalidou Koulibaly e di Fabian Ruiz, i due indiziati a lasciare la maglia azzurra, i due pezzi pregiati che si potrebbero sacrificare per i problemi societari, in generale di tutti, legati alla pandemia e in più alla mancata qualificazione alla prossima Champions League che non hanno portato nelle casse azzurre tanti soldini.

Due fari, due pilastri, per un motivo o per un altro. Kalidou Koulibaly è seguito da mezza Europa, i club più importanti lo vorrebbero in organico. Un difensore che sposta gli equilibri, un campione assoluto nel suo reparto. Le richieste del presidente restano elevate per il difensore senegalese, nonostante il no ai 100mln della passata stagione e la svalutazione sul mercato per i riflessi della pandemia che ha portato il valore sui 50-60mln. Una stagione, a dire il vero, non esaltante, complice anche i diversi infortuni subiti, ma nello scacchiere di Luciano Spalletti, sarebbe sicuramente il difensore che sposterebbe gli equilibri. Insomma con o senza di lui, la differenza c'è e si sentirebbe. Avere Koulibaly in difesa darebbe una spinta e una tranquillità diversa a tutti, Spalletti in primis.

Dall'altro lato c'è quel Fabian Ruiz che si è presentato in quel di Dimaro qualche anno fa con un sinistro a giro incredibile, finito nel sette, che fece impazzire tutti, tifosi in testa. Poi tanti su, ma anche qualche giù, con una stagione, anche per lui, travagliata: il covid ma anche qualche acciacco e un rendimento cresciuto e tornato più o meno ai suoi livelli, soltanto nel finale di stagione. Valore sceso anche per lui, si aggira sui 50-55 mln e ha richeste per lo più spagnole, con Barcellona e Real Madrid, quello nuovo di Carletto Ancelotti, pronto ad accoglierlo.

Insomma, Koulibaly-Fabian Ruiz, chi sacrificare? Se proprio si deve...altrimenti meglio tenerseli tutti e due.

RIPRODUZIONE RISERVATA