Juve-Napoli, dalla A alla Z: l'esordio record di Lozano e il tabù di Insigne! Danilo last minute, Douglas disumano e la mamma dei napoletani-juventini

Ancelotti, il 4-2-3-1 senza trequartista non convince: così non si cantano (Ja)mes

Bonucci e la gomitata di Koulibaly: sangue e un bel po’ di agonismo

Costa non è umano: Douglas domina in lungo e in largo il campo, devastante

Debutto con gol, a Lozano succede anche col Napoli! Dopo le reti all’esordio con Pachuca, PSV e al Mondiale 2018

Eccezionale gesto d’affetto Ronaldo-Di Lorenzo: abbraccio che porta entrambi a terra, bello il testa a testa fra i due nei 90’

Fato fatale con Koulibaly: due stagioni fa firmava l’1-0, al 90’; oggi, al 91’, l’autogol del 4-3 per i bianconeri

Ghoulam, così non va: non è pronto ed è evidente il ritardo di condizione

Higuain s’è ripreso la Juve con merito: è tornato un campionissimo in Serie A

Incinta è, sempre, la mamma dei napoletani-juventini. Andare sin allo Stadium per cantare: “Napoli usa il sapone”

Last minute il volo chiamato Danilo: non parte titolare, ma entra subito (per l’infortunio di De Sciglio) e dopo 29’ in campo firma l’1-0

Maurizio, hai vinto la battaglia: la guerra è ancora lunga… (Si spera)

‘Non sufficiente la prestazione, anche in caso di 3-3’: onesto Ancelotti a Sky

‘Ora sto un pochino meglio, la settimana scorsa davvero male’: Sarri si confessa a CalcioNapoli24

Primo messicano a segnare in Serie A: primo record napoletano per Hirving Lozano

Quanta sfortuna, quasi quasi la portavi a casa: un punto immeritato allo Stadium ogni tanto non guasterebbe…

Rincuora Koulibaly a fine partita, Chiellini dimostra di non esser così male alla fine: bel gesto dello juventino che, in stampelle, arriva a centrocampo per il senegalese

Se arrivasse una ciliegina sulla torta, sarebbe una squadra davvero completa…

Traversa benevola al Napoli: la colpisce prima Khedira al 32’, poi D.Costa ripete al 69’

Ufficiale, il tridente del Napoli sbatte contro la fisicità della Juve

Volano Szczesny e Meret: egregie parate, del bianconero al 14’ su Allan all’incrocio e dell’azzurro al 30’ su Khedira ma soprattutto al 69’: missile di Douglas Costa, Alex devia sulla traversa

Zero gol per Insigne allo Stadium: tabù

