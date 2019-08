Ancelotti a Sky: "Prestazione non sufficiente, sono deluso. In difesa bisogna lavorare di collettivo! Koulibaly migliorerà, su Lozano..."

Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post-partita di Juventus-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Non è stato un test positivo, per un’ora non abbiamo giocato bene. Poi l’abbiamo raddrizzata ma non sarebbe cambiato molto sulla prestazione che non è stata sufficiente. La partita è cambiata perché sul 2-0 la Juve ha giocato più in contropiede e noi abbiamo potuto impostare maggiormente la sfera”.

Abbiamo dato alla Juve la possibilità di prendere fiducia, Matuidi ha fatto un lavoro straordinario ma spesso lasciava solo Fabian mentre noi quasi mai abbiamo raggiunto lo spagnolo. Gli spazi c’erano ma non siamo riusciti a sfruttarli nei primi 60-70 minuti. Nella ripresa poi ho inserito in quella posizione Lozano che ha trovato più spazi ed ha fatto maggiormente male alla difesa”.

Sulla gara poi aggiunge: “Abbiamo provato a pressare in avanti, a parte la prima rete, i gol subiti sono nati a difesa piazzata. Quando hai i giocatori dentro l’area la marcatura deve essere più forte.

Sulla difesa: “Non è una questione individuale, bisogna difendere di collettivo e lavorare in questo senso. La Juventus ha talmente tanta qualità e carattere che non mi sorprende, loro riescono sempre a dare il 100%. Noi possiamo competere ma abbiamo perso un’occasione, restiamo con l'amaro in bocca. Quando non si vince resto sempre deluso".

Su Koulibaly: "Adesso ha la possibilità di lavorare per la sosta delle nazionali e ritroverà la condizione migliore".

Su Lozano: “L’ho inserito per dare maggiore peso in avanti e sfruttare la sua velocità”.