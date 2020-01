SOCIAL...ISMO - Sangue Blu nella porta viola e la lavagnetta-bis di Allan. Un Napoli da Cluedo e la special Rage Room

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Napoli-Fiorentina Social...ism edition. La prima jastemma è per DAZN. Ora: io ho DAZN su Sky e non si vede (o comunque, va a scatti e malissimo), sul cellulare o sul pc e con Wi-Fi perdi quasi un minuto dalla diretta che se prendi un palo già lo sai perchè il Napoli ti ha abituato, ma se segni come fai? Come reagisci ad un evento del genere? Vabbè, fortunatamente il problema non s'è creato. La soluzione finale allora è stata mettere DAZN sulla Play-Station, con cavo VLAN e 100 mega: pensi di aver risolto, finalmente di poter vedere un'altra Caporetto del Napoli e invece... Fa buffering comunque, ma fa soprattutto un'altra cosa che inizia con la b...

Ma prima di arrivare al match... E' stata questa la settimana del secondo acquisto, Stan Lobotka. O Pino... Abete, se preferite:

Intanto nel Napoli c'è un problema serio. Scherziamo, scherziamo. Ma Mertens, Ghoulam, Tonelli, al momento, sono desaparecidos. Callejon lascerà, ma almeno (senza genio) è in campo. Ed allora, nella mente del patron, la genialata di Checco Zalone, il motivetto, gli ha fatto canticchiare la sua personalissima versione:

Ma arriviamo alla partita. Iniziamo subito con Dragowski, ma l'avete visto? Eddai, ti abbiamo sgamato! Da Gomorra - La Serie a Napoli-Fiorentina è un attimo...

Uagliu, ma da quando sangue blu è o purtier ra fiorentina? #NapoliFiorentina — NapoliVHS (@NapoliVhs) January 18, 2020

Prima del match si erano grattati tutti i social...isti. La statistica aveva fatto il giro del web: mai in gol al Napoli, nonostante i 25 tiri. Ovviamente... Son bastati 26' per il gol di Federico Chiesa. Severa, ma giusta la nostra amica:

In #chiesa dovrebbe andarci tutta la squadra e la società.#NapoliFiorentina — Luce Rosselli (@LuceRosselli) January 18, 2020

Tante le colpe dei pastori del Napoli. Ehm, scusate, i difensori del Napoli. No è che gli han concesso davvero tutto alla viola, mai a contrasto, mai a ca**o duro. Alla fine, più dinamici i pastori sul presepe...

Grande azione della Fiorentina, ma la difesa del Napoli è da San Gregorio Armeno #NapoliFiorentina — RampaJe ???? (@Vinjuve) January 18, 2020

Troppo leggeri sul primo gol, troppo leggero anche Luperto, soprattutto in occasione del secondo gol, quello di Vlahovic. A cui viene concesso troppo spazio, proprio sul suo sinistro. E il web non perdona:

Ad un certo punto, purtroppo ormai spesso accade durante le partite del Napoli, i social...isti si distraggono. Guardano ad altro, questa volta in particolare a Iachini. Il cappello è un must, come Dart Fener, in pratica:

Il cappello di Iachini è tipo il casco per Dart Fener, se lo toglie muore #NapoliFiorentina — Bobino ? Unofficial (@shalafiea) January 18, 2020

A fine primo tempo (ma non solo, la battuta tornerà ricorrente durante tutto il match), la soluzione è una sola: Maria De Filippi.

#NapoliFiorentina secondo me piangevo di meno se guardavo c’è posta per te #CePostaPerTeCanYaman — ????? ?? (@23Martina23) January 18, 2020

A questo punto guardo C’è posta per te, tant’ facimm chiagnr comunque.



#NapoliFiorentina — ??? (@JAVREGUISS) January 18, 2020

Finisce il match. La sintesi perfetta di Napoli-Fiorentina, senza troppi giri di parole (non ne servono più) è questa:

O, come direbbe De Large in Arancia Meccanica?...

A far discutere è stata la sostituzione di Allan, col brasiliano corso negli spogliatoi senza passare per la panchina. Ma dal gruppo SSC Napoli - Operazione Sciatalgia, in super esclusiva, abbiamo tutta la verità sul caso:

Dal gruppo Napolism Clan, invece, un nuovo gioco. Un Gattuso versione Pac-Man cerca di raggiungere le chiacchiere. Ce la farà?

I social...isti però, e io soprattutto, amano DaniloPè. Talento nostrano Danilo Pergamo, che con genialità e qualità va sempre dritto al punto. Se il Napoli fosse un Cluedo (di difficilissima soluzione, peraltro), oggi, sarebbe certamente così:

Intanto spopola la prima Rage Room a Napoli, che ci sia un nesso con la peggior stagione degli azzurri degli ultimi anni? Di certo, nella Rage Room? napoletana non possono mancare certi vessilli:

Chiudiamo così. Come potrebbe essere altrimenti, non ci resta che ridere. Chesta sera... Mi addormento sognando, sognando che stai qua. Edy <3 (dal gruppo SSC Napoli - Operazione Sciatalgia)

RIPRODUZIONE RISERVATA ©