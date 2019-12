SOCIAL...ISMO - Insigne come Filippo e Giorgia Ancelotti con 'Formazione 1, Formazione 2', il vigile ADL e la folle teoria Davide

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Da dove cominciare? Un'impresa, come quella di perdere contro il Bologna? al San Paolo. E Lorenzo Insigne diventa subito Filippo, il famoso piccolo tifoso dell'Inter...

Formazione 1, formazione 2, altro che Giorgia Meloni. E' il nuovo tormentone, che in realtà è alla ribalta solo da qualche ora. Ma il discorso di Ancelotti dura da settimane... (dal gruppo SSC Napoli - Operazione Sciatalgia)

Della partita c'è poco da ridere e commentare, se non il gol di Liorente. Nuovo attaccante azzurro, osannato sugli spalti per l'1-0. Che sia il gemello buono rispetto a quel Nando? visto nel secondo tempo? Secondi 45' da incubo per lo spagnolo, mamma mia...

Poi è arrivato il gol di Sansone, che stavolta fa crollare il tempio del San Paolo e non quello dei Filistei. Provocando i fischi di fine partita, meritatissimi. Muoia Sansone con tutti i Filistei, avranno esclamato a Fuorigrotta.

Ma se Sansone ha bucato Ospina, è anche colpa di Manolas. Che era lì, a fumare una sigaretta e guardarsi la partita... Peccato, dopo una buonissima partita (in continuità con la gara di Liverpool)

La domanda dunque è “cosa stava pensando Kostas Manolas in quegli attimi?”

Ai regali di Natale?

Se chiedere o meno l’anticipo sul TFR?

Al surriscaldamento globale?



Boh.#NapoliBologna #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/SbvCbhJuvj — Michele Margiotta (@MicheleMargio) December 2, 2019

Insomma, i tifosi dopo la partita, alla Gustave Courbet. Insomma, se dovessero farsi un autoritratto...

La situazione è davvero delle peggiori, senza precedenti. Secondo indiscrezioni, De Laurentiis? pare abbia deciso già il da farsi:

C'è chi invece (dal gruppo ??SSC Napoli - Operazione Sciatalgia) la vede alla Tom & Jerry questa situazione. E De Laurentiis è chiaramente Tom, con Ancelotti che ha trovato l'escamotage...

Intanto si avvicina lo scudetto e Carlo Ancelotti ha già spedito la letterina in Lapponia. Ma Santa Claus non ha reagito proprio come il tecnico si aspettava...

Intanto l'ex Milan spera: baccalà, insalata di rinforzi, capitone, struffoli, ma soprattutto..

Poi la presa di (confusione) posizione di Carlo. "Domani il confronto con la squadra", e pare abbia passato la notte così...

”..andiamo in ritiro

non andiamo in ritiro

andiamo in ritiro

non andiamo in ritiro..” pic.twitter.com/gHC7zthJi0 — pep (@pepromano) December 2, 2019

Ma non tutti i tifosi l'han presa benissimo. Che sia Temptation Island o Uomini e Donne, un altro confronto lo chiederebbe solo Maria De Filippi?!

Un altro confronto a che serve?.... Ma che stamm a uomini e donne??! #NapoliBologna — Raffaella_ (@Raffaella_M_) December 1, 2019

Intanto abbiamo una notizia, fonte certa. Definitiva, diciamo...

Sì #AncelottiOut — Ancelotti è ancora l’allenatore del Napoli? (@OutAncelotti) December 2, 2019

FERMI TUTTI! Pensavo di aver raccontato abbastanza di pre e post Napoli-Bologna, poi ho letto la teoria dell'anno! Il socialismo? è anche questo...

A questo punto sostituirei Carlo #ancelotti con il figlio Davide#NapoliBologna — CiNgUeTta (@cinguetta3) December 1, 2019

RIPRODUZIONE RISERVATA ©