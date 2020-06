SOCIAL...ISMO - 122 gol in "non più di 8 partite nel Napoli" e Lozano alla Salvini, Josè Shelby e Insigne col campetto prenotato

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Ci siamo fermati per questi mesi. Era doveroso, non vi era lo spirito per fare ironia e sorridere un po' di sport. Probabilmente non lo siamo ancora completamente, pronti a farlo, ma se la Serie A è in campo è perché si sta cercando di tornare alla normalità, nel bene e nel male. E allora scherziamoci anche su, ironizziamo sul pallone e sui suoi protagonisti, provando a ritrovare il sorriso.

Si riparte, ma con tante differenze. Perché da questo Napoli-Inter di Coppa Italia ci sono 5 sostituzioni, in questo caso non vi sono eventuali supplementari. E tutte le precauzioni post-Coronavirus da rispettare... Seh, certo: ma come fai a evitare gli abbracci dopo i gol o gli sputi col caldo (chiedere a Dries)?

Partiamo dall'ingresso in campo. Scaglionato. Praticamente tu e i tuoi amici quando (stranamente) arrivate in tempo al campo di calcetto e siete lì, pronti a metter ansia a quelli dell'ora prima, per uscire dal campo...

Chi non è del match, non convocato, per un infortunio, è Stan Lobotka. Che ha messo alla luce uno splendido bambino con la sua Daniela. Ma il web non perdona, si sa. E gli assidui seguaci di 'SSC Napoli - Operazione Nostalgia' fanno un capolavoro:

Chi invece c'è, e parte addirittura titolare, è Elseid Hysaj. Inutile è stato quindi parlare col cappello magico di Harry Potter... (dal gruppo FB Piazza del Ple/b/iscito)

Dalle ultimissime notizie, invece, pare che per spiegare il distanziamento sociale agli azzurri in vista della ripresa sia stato fatto il più classico degli esempi su lavagnetta...

A proposito di Lozano. Da fonti vicinissime al calciatore, pare abbia visto e rivisto Matteo Salvini ospite di Floris in DiMartedì. Così tante volte, che con lo stesso spirito di chi è appena sceso da un pianeta lontanissimo (scusaci Matteo) e dopo aver visto che neanche con 5 cambi vedrà mai il campo con Rino (è entrato anche Younes!), ha chiesto a Gattuso:

A chi sicuramente non ha fatto bene la quarantena è Josè Maria Callejon. No, mica parlo dei Tik Tok! Quelli li continuasse a fare, e fa pure ridere! Ma il baffetto? Vegeta l'ha denunciato per plagio:

No, non mi convince ancora. Noto un'altra somiglianza... Ah, sì! Ma è lui! E' uno Shelby: per ordine dei Peaky foo**ng Naples!

Ma il protagonista della serata di ieri è Dries Mertens. Oltre ad Ospina, che ha salvato il Napoli e alla Pepe Reina ha trovato Insigne in profondità facendo mezzo gol dell'1-1. A realizzarlo però è sempre lui, il belga che pare aver scelto palazzo Donn'Anna ancora per tanto tempo. 122 gol e il record di miglior marcatore di sempre. E adesso chi glielo dice a Eziolino Capuano? "Giocatore normalissimo, ve lo dico 17 giugno 2013: ve lo segno, non fa più di 8 partite da titolare nel Napoli". Ciro si è limitato con una stories a riderci su, col suo stile e il suo essere 'provocatore' ma mai esagerato.

La gara termina 1-1 col trionfo del Napoli che va in finale e incontrerà Sarri. Ma piccola riflessione seria: è cambiata la vostra percezione del calcio dopo una pandemia del genere? Se no, potete star tranquilli. Se sì, potreste aver preso la notizia di una finale da giocare proprio come Lozano in questa foto... (dal gruppo FB SSC Napoli - Operazione Sciatalgia)

