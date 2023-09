Il tweet su Kvaratskhelia? Delicatissimo

Ultime notizie Napoli - Quando la SSC Napoli pubblica un tweet che non rimanda ad una pagina del sito, s’intende sotto traccia che la firma sia di Aurelio De Laurentiis. O, quantomeno, ve ne sia una indicazione sul testo o l’ok finale. E nel momento in cui il club azzurro ci ha tenuto a specificare l’attuale situazione contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia, sgranare gli occhi è una delle possibili reazioni. E chiedersi, poi, il perchè di alcuni dettagli.

di Claudio Russo - @claudioruss

Il tweet del Napoli su Kvaratskhelia

Rimarcare la durata rimanente del contratto del georgiano, fino al 2027, è qualcosa già sentito dal presidente Aurelio De Laurentiis nello scorso 31 marzo. Definire in termini poco lusinghieri e con modalità discutibili - anche questo è qualcosa di già visto - non propende certo verso l’eleganza. Dire che l’unica fonte delle notizie di alcuni media siano gli agenti di Kvaratskhelia (Mamuka Jugeli non è solo il procuratore, è anche un caro amico di famiglia per Khvicha e suo padre Badri), e definirle false in modo “elettrico” sembra quasi equivalere alla definizione di ‘bugiardo’.

Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, a Dimaro Folgarida

Un messaggio del genere, pubblicato unicamente su Twitter e non sul sito ufficiale del Napoli, da parte di chi il 22 luglio, sul palco di Dimaro Folgarida, si è lasciato andare a frasi trumpiane del tipo “Non date mai ascolto ai media”, è un rischio. È una questione da gestire in modo accorto. Far passare il messaggio che l’agente di Kvaratskhelia sia la fonte di cazzate è un autogol. Altro che dare ascolto ai media, quelli a cui De Laurentiis chiede - e ha chiesto negli anni, avendolo eccome - spazio ed attenzione per le iniziative collaterali del club. E che il 12 agosto avrebbero ben volentieri dato spazio alle dichiarazioni promesse il 22 luglio a Dimaro Folgarida sul palco.

Aurelio De Laurentiis sul palco di Dimaro Folgarida, poco prima di annunciare un proclama per il 12 agosto

Dei rinnovi da continuare ne è stato annunciato solo uno, quello di Mario Rui. Della promessa di dire verso il 12 di agosto dove sarebbe potuto arrivare il Napoli (“L’anno scorso promisi lo scudetto, quest'anno con un nuovo allenatore abbiamo un percorso di crescita da fare ed abbiamo una squadra straordinaria. Il 12 agosto vediamo adesso che cosa potrò promettervi”), non si è concretizzato nulla. Ci sono tutti gli spazi mediatici per dirlo, i tifosi vorrebbero saperlo. Per ora hanno capito che l’agente di Kvaratskhelia parla con ‘alcuni media’ e racconta fregnacce.

Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, con Aurelio De Laurentiis lo scorso aprile

"Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli”. Tutto lecito. Il Napoli ha firmato un contratto valido legalmente ed è giusto che De Laurentiis decida di farlo rispettare. In attesa di ulteriori delucidazioni, da Gabri Veiga a Natan - ormai fulcri del primo mese targato Garcia -, resta un tweet. Delicatissimo, per citare un altro ambiente caro al patron azzurro.