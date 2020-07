Il report dell'allenamento al San Paolo...

Possesso palla, qualche azione da goal (qualche) e pochi brividi al San Paolo in Napoli-Udinese. Le motivazioni sono pochissime, ma questo Napoli è sterile tanto da far venire il sonno. Non c'è cattiveria in zona goal, troppi passaggi sbagliati ed è evidente che in casa Napoli si stia pensando alla gara dell'8 agosto contro il Barcellona. L'Udinese ha provato a dire la propria al San Paolo ed in qualche uscita ha fatto anche molto bene, ma la superiorità tecnica del Napoli ha fatto sì che si giocasse quasi ad una porta sola.

E' stato un allenamento, mordente zero. Allenamento basato sul possesso palla, su qualche tiro da fuori e sulla fse difensiva. La squadra è rilassata e non è così facile trovare gli stimoli in un finale di stagione così scontato. Manca incisività in fase di realizzazione. Se non fosse stato per Politano avremmo raccontato un match deludente anche dal punto di vista del risultato. Bene la fase difensiva comandata da Koulibaly e Manolas quasi alla perfezione, ma non è possibile che si creino così pochi pericoli ad una squadra che lotta per non retrocedere.

Va rivisto qualcosa, l'allenamento di oggi deve far suonare l'allarme di Gattuso che non può pensare di presentarsi al Camp Nou in queste condizioni psicologiche. E' vero che contro il Barcellona le motivazioni vengono da sole, ma non si può più raccontare (tra Bologna ed Udinese) di un Napoli così poco cattivo.

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

