Il 5-4-1 sacrifica l'attacco, ma il Napoli ritrova solidità: Mazzarri ha tracciato la strada

Notizie Napoli calcio. Il Napoli lascia l'Arabia Saudita con l'amaro in bocca per una finale di Supercoppa persa sul filo di lana: tra polemiche arbitrali, assenze ed occasioni perse, ci sono però alcuni segnali positivi per la squadra di Mazzarri.

Il tecnico azzurro, al netto di assenze e della sua "passione" per il 4-3-3, sembra aver deciso che il suo Napoli indosserà una nuova veste tattica: il 3-4-2-1, che in fase difensiva diviene 5-4-1, ha dato una nuova identità alla squadra azzurra. In questa stagione i partenopei hanno sofferto tantissimo in fase difensiva ed la variante della difesa a tre sembra aver portato dei passi in avanti: dal secondo tempo con la Salernitana fino all'Inter, gli azzurri hanno incassato un solo gol (quello di Lautaro a pochi secondi dalla fine e con l'uomo in meno).

Certamente in attacco l'involuzione è sotto gli occhi di tutti, con il Napoli che produce poco al netto dei 4 gol in tre partite (di cui 3 contro la Fiorentina). La scelta di Mazzarri sembra orientata a trovare maggiore solidità difensiva in attesa del rientro di alcuni giocatori cardine come Osimhen che potrebbero garantire quella pericolosità offensiva che ad oggi manca. Bisogna fare di necessità virtù: l'obiettivo è essere solidi e concedere poco, sperando che le individualità offensive facciano il resto.