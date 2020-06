Giovane, bravo e 'napoletano'. Perchè pensarci ancora?

Non è più quel biondino paffutello che giocava tra i pali nelle giovanili del Napoli. Oggi ha 24 anni, ha circa 155 gare tra i professionisti sulle spalle, una stagione da titolare in B, con la Virtus Entella, e soprattutto un lungo contratto col Napoli che scadrà nel prossimo 2024. Nikita Contini ha di nuovo l'azzurro nel suo futuro, il suo agente lo ha anche espresso chiaramente in una recente intervista: "Il Napoli vuole tenerlo in rosa il prossimo anno". Può diventare uno dei pochi (purtroppo) prodotti del settore giovanile che farà strada nel calcio che conta.

C'è più di un motivo affinchè il Napoli possa riportarlo a casa dopo il prestito all'Entella. Il primo è sicuramente che ad oggi è considerato un portiere formato, pronto per confrontarsi anche coi campioni che ha in rosa la squadra di Gattuso. Poi c'è il fattore lista che verrà sicuramente preso in considerazione dal Napoli. Il fatto che sia cresciuto proprio nel vivaio azzurro potrà dare un vantaggio alla rosa di Gattuso che necessita di calciatori con questa skill.

Dovranno essere chiarite, prima di tutto, le situazioni relative a Meret ed Ospina, poi il Napoli penserà a puntellare la rosa ed in questo valzer potrebbe rientrarci lo stesso Contini che diventerebbe, almeno per una stagione, il terzo portiere del Napoli. Una stagione al fianco di calciatori forti come i vari Mertens, Insigne, Fabian e Manolas porterebbe un pizzico di maturità in più nelle braccia e nella testa di questo giovane portiere che ha, davanti a sè, un futuro molto roseo. A quel punto partirebbe Karnezis che di spazio ne ha avuto davvero pochissimo e non gli giova nemmeno più restare all'ombra dei titolari alla sua età. Contini potrebbe stare un anno in organico per poi restare in A, da protagonista, anche con un'altra maglia. Un po' come è accaduto per Sepe.

E' più che un'idea e noi ci auguriamo vada in porto. Un ragazzo serio, un lavoratore, un ottimo portiere. Giovane e napoletano. Perchè pensarci ancora?

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

RIPRODUZIONE RISERVATA