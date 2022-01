Follia Asl - Trasferte consentite nonostante i focolai: andava fermata la Serie A

Il Napoli si sta recando in aeroporto per raggiungere Torino nonostante i tanti casi di Covid che hanno falcidiato la rosa azzurra.

Le Asl delle varie circoscrizioni se ne lavano le mani e consentono le trasferte nonostante la preoccupante situazione dei contagi che interessa tutta la Serie A.

Una 'non' decisione ingiustificabile e preoccupante di cui si pagheranno le conseguenze nel breve periodo visto l'aumento di contagi e decessi in tutta Italia.

Le due giornate ravvicinate andavano rimandate senza se e senza ma, non tanto per la regolarità del campionato palesemente falsato dalle tante defezioni accusate non solo dal Napoli, ma principalmente per una questione legata alla salute di tutti.

Juventus-Napoli, l'ASL non blocca gli azzurri

Folle l'atteggiamento delle istituzioni a riguardo, la cui unica preoccupazione sembra essere il proseguimento di uno spettacolo legato al mero guadagno di denaro.

Nei prossimi giorni i numeri di contagi e decessi legati al Covid sono destinati a salire in maniera preoccupante, ed è palesemente un controsenso agire in maniera diametralmente opposta a quello che il buon senso raccomanderebbe.

The show must go on, ma a che prezzo?