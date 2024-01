Dedizione, professionalità e la zampata decisiva: un applauso al soldato Demme

Notizie calcio. Il Napoli ha battuto per 2-1 la Salernitana grazie al gol in extremis di Rrahmani, abile a girare in rete la sfera a pochi secondi dal termine. Una vittoria che potrebbe scacciare via le tensioni e le nubi che da troppo tempo stazionano sulla squadra di Mazzarri: arrivano così tre punti che (si spera) possano fungere da punto di svolta in una stagione a dir poco travagliata.

Nel successo chiave del Maradona, trovano spazio alcuni protagonisti che non ti aspetti. Oltre a Rrahmani o all'ottimo impatto di Zerbin, c'è un giocatore su tutti che merita una menzione d'onore: Diego Demme. Il folletto tedesco, con il suo colpo di testa per Rrahmani e con tante giocate preziose dopo il suo ingresso, si è trasformato in un autentico gigante e si merita un lungo applauso: finito ormai da due anni ai margini delle rotazioni, in costante lista di sbarco in ogni sessione, si è fatto trovare pronto ed ha risposto presente con grande professionalità. Già nella disfatta contro il Frosinone in Coppa Italia fu tra i pochissimi a salvarsi, ed oggi il suo ingresso è stato decisivo: diciamo dunque "GRAZIE" a Diego Demme per la professionalità e l'atteggiamento che dovrebbero essere d'esempio a tanti suoi colleghi. Con la speranza che, nel lazzaretto che è il centrocampo del Napoli, l'ex Lipsia finalmente abbia una meritata chance di poter dire la sua.