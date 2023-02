Da A16 a +16! Scurdammoce 'o passato?

Da A16 a +16.

Dimaro e Castel Di Sangro erano pieni di striscioni con il marchio autostradale A16.

C'era anche chi indossava, impettito, magliette con il logo di cui sopra per 'invitare' De Laurentiis a trasferirsi a Bari e lasciare la presidenza del Napoli.

Gli addii dei senatori che avevano fatto la storia recente del Napoli e gli arrivi di sostituti pressappoco sconosciuti, avevano alimentato un malcontento di una cospicua parte di tifosi che chiedevano a gran voce un cambio di guida nei confronti di un patron che (a detta loro) non avrebbe mai portato il Napoli a certi traguardi.

Magliette A16 a Dimaro

Sembrano passati anni, invece sono passati solo 6 mesi.

Il Napoli espugna anche il Picco di La Spezia e si porta a +16 dalla seconda in classifica.

L'obiettivo dichiarato di Spalletti nel precampionato non era nemmeno lontanamente lo scudetto, ma fare innamorare nuovamente i tifosi di questa squadra.

Nonostante dopo questa incredibile cavalcata senza precedenti, qualche A16 ostinato ancora rimane, tra il Napoli e i suoi tifosi è riscoppiato fragorosamente l'amore.

Una rivincita per De Laurentiis che ha sempre voluto vincere solo avendo i conto sotto controllo ed a cui lo scandalo Juve ha dato ampiamente ragione.

Un presidente adesso osannato anche da coloro che lo insultavano senza ritegno all'uscita dal dentista.

Colui che avrebbe potuto mandare tutti a quel paese e imboccare seriamente l'autostrada ha tenuto duro, in silenzio, e si è accomodato sulla riva del fiume anche se probabilmente, non sarebbe bastato un oceano per il numero dei cadaveri che continuano a passare.

Da A16 a +16: come la risolviamo? Scurdammoce o passato?

